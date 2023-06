Exposition rétrospective d’Alain Bougis Othéguy dit Abo Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux, 7 juillet 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques

Alain Bougis Othéguy , dit ABO (1939-2022), habitait Uhart-Cize, d’où est originaire sa famille. Il nous a quitté en octobre 2022 après avoir créé plusieurs centaines d’œuvres qu’il a exposées et vendues dans le monde entier. Sélection d’œuvres graphiques (peintures, dessins, gravures). A travers cette rétrospective, proposée au plus près du public, Konstelazioa, association attachée à aider les artistes basques, tenait à rendre hommage à un artiste remarquable qui contribua aussi à l’essor de la vie culturelle locale. Exposition dans le cadre de la semaine des Arts..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-15 . EUR.

Mur à gauche

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alain Bougis Othéguy , known as ABO (1939-2022), lived in Uhart-Cize, where his family originated. He passed away in October 2022, having created several hundred works which he exhibited and sold worldwide. Selection of graphic works (paintings, drawings, engravings). Konstelazioa, an association dedicated to helping Basque artists, wanted to pay tribute to a remarkable artist who also contributed to the development of local cultural life. Exhibition as part of Arts Week.

Alain Bougis Othéguy, conocido como ABO (1939-2022), vivió en Uhart-Cize, de donde era originaria su familia. Nos dejó en octubre de 2022 tras crear varios centenares de obras que expuso y vendió en todo el mundo. Selección de obras gráficas (pinturas, dibujos, grabados). Konstelazioa, asociación dedicada a ayudar a los artistas vascos, ha querido aprovechar esta exposición retrospectiva para rendir homenaje a un artista notable que también contribuyó al desarrollo de la vida cultural local. Exposición en el marco de la Semana de las Artes.

Alain Bougis Othéguy, genannt ABO (1939-2022), lebte in Uhart-Cize, wo seine Familie herstammte. Er verließ uns im Oktober 2022, nachdem er mehrere hundert Werke geschaffen hatte, die er in der ganzen Welt ausstellte und verkaufte. Auswahl an grafischen Werken (Gemälde, Zeichnungen, Drucke). Konstelazioa, ein Verein, der sich für die Unterstützung baskischer Künstler einsetzt, möchte mit dieser Retrospektive einen bemerkenswerten Künstler würdigen, der auch zum Aufschwung des lokalen Kulturlebens beitrug. Die Ausstellung findet im Rahmen der Kunstwoche statt.

