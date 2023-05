Randonnée Pédestre Makea Oinez Mur à Gauche, 1 octobre 2023, Macaye.

Macaye,Pyrénées-Atlantiques

Journée de randonnée pédestre et joelette. Différents circuits de 13 à 37 km sur les sommets Baigura et Ursuia..

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 . .

Mur à Gauche

Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Day of hiking and joelette. Different circuits from 13 to 37 km on the Baigura and Ursuia summits.

Jornada de senderismo y joelette. Varias rutas de 13 a 37 km por los picos Baigura y Ursuia.

Tag für Wanderungen und Joelette. Verschiedene Routen von 13 bis 37 km auf den Gipfeln Baigura und Ursuia.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque