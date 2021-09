Montluçon Montluçon Allier, Montluçon MuPop : Musique écolo Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

MuPop : Musique écolo 2021-10-23 – 2021-10-23 MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame
Montluçon

Montluçon Allier La compagnie Cric-Crac exposera des dispositifs sonores réalisés avec des objets recyclés. À chaque proposition son histoire, à chaque son, son émotion, et à chaque dispositif sa musique. +33 4 70 02 19 62 http://www.mupop.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

