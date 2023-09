Cet évènement est passé Découverte des réserves du MuPop MuPop Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Découverte des réserves du MuPop MuPop Montluçon, 17 septembre 2023, Montluçon. Découverte des réserves du MuPop Dimanche 17 septembre, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 MuPop Réservation impérative Le patrimoine révélé : découvrez les réserves du MuPop et les métiers de la Conservation.

Visite guidée par groupe de 10 personnes.

Samedi 16 septembre : le MuPop est ouvert aux horaires et tarifs habituels. MuPop 3 Rue Notre Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 02 19 62 http://www.mupop.fr Musée des musiques populaires de Montluçon

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

