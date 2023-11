Sowhand Tribute Eric Clapton Guest : Two Magnets ESPACE RIED BRUN, 24 novembre 2023, MUNTZENHEIM.

Sowhand Tribute Eric Clapton Guest : Two Magnets ESPACE RIED BRUN. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

TWO MAGNETS : 20h00 SLOWHAND : 21h00 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Eric Clapton est considéré comme une véritable icône du rock. La revue « Rolling Stone » le place en deuxième position dans sa liste des meilleurs guitaristes du monde, juste après Jimi Hendrix. Sa base de fans comprend toutes les générations – la jeune génération d’aujourd’hui est également fascinée et est particulièrement passionnée par ses premières compositions. Les concerts de SLOWHAND font régulièrement salle comble et le public enthousiaste est composé de toutes générations de 12 à 80 ans. Venez découvrir SLOWHAND – The Eric Clapton Tribute, redécouvrir les plus grands succès d’Eric CLAPTON, depuis ses débuts avec les Bluesbreakers de John Mayall, en passant par Cream, Derek and the Dominos et Blind Faith jusqu’à aujourd’hui, avec des chansons telles que « Sunshine of Your Love », « Layla », « Wonderful tonight », « After Midnight » ou « I shot the Sheriff ». Des guitares et des amplificateurs authentiques, ainsi qu’un orgue Hammond avec Leslie, donnent un son fidèle à l’esprit de Clapton. La puissance et l’intensité avec lesquelles le chanteur Lukas interprète les chansons composées deux générations avant sa naissance sont tout à fait étonnantes. C’est peut-être précisément cette combinaison de musiciens professionnels expérimentés, d’un enthousiasme débridé pour la musique et de l’influence de l’énergie de la jeunesse qui rend la magie de ce groupe si inspirée. Guest : TWO MAGNETS (duo Blues/Rock) 19h00 : Ouverture des portes de l’Espace Ried Brun19h30 : Ouverture de la salle de concert20h00 : TWO MAGNETS21h00 : SLOWHAND plays Eric CLAPTON ?

ESPACE RIED BRUN MUNTZENHEIM 24, rue de Vauban 68320

