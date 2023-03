Visites de classes de Français dans les écoles publiques philippines Muntinlupa Science High School Muntinlupa Catégories d’Évènement: Muntinlupa

Visites de classes de Français dans les écoles publiques philippines Muntinlupa Science High School, 21 mars 2023, Muntinlupa. Visites de classes de Français dans les écoles publiques philippines Mardi 21 mars, 10h00 Muntinlupa Science High School Les Ambassadeurs d’Egypte, de France et de Roumanie rencontreront les étudiants de Mandaluyong Science High School le mercredi 22 mars. Les ambassadeurs de Suisse et du Vietnam visiteront Muntinlupa Science High School le mardi 21 mars.

Au programme : présentation de ces pays membres de l’OIF par leur ambassadeurs et discussion avec les étudiants sur la place du Français dans le monde, le rôle de l’OIF et le métiers d’Ambassadeur. Muntinlupa Science High School 999 Buendia St, Tunasan, Muntinlupa, 1774 Metro Manila Muntinlupa 1770 Southern Manila District Muntinlupa Science High School Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

