Munster’Trail Munster, samedi 5 octobre 2024.

Munster’Trail Munster Haut-Rhin

4 courses de trail pour découvrir les sommets de la vallée !

Le Munster Trail est un événement sportif incontournable de la vallée de Munster. Quatre magnifiques courses seront programmées chaque année. Elles permettront de découvrir des paysages à couper le souffle dans un cadre naturel exceptionnel

Les 4 courses

MT Ultra 100km 5200D+ Vendredi 30 Septembre à 21h/pour la vague Bretzel et Samedi 1er octobre à minuit pour la vague Seppi

MT 40 km 1800D+ Samedi 1er Octobre/10h30

MT 21km 900D+ Samedi 1er Octobre/ 15h30

MT 10km 500D+ Vendredi 30 Septembre/19h15

La nouveauté 2022 !

Sur le parcours intégral du MT100

Le relais Bret & Zel

-Bret (ou Brette) fera 55km/3800D+

-Zel( Ou Zelle) fera 45km/1700D+

Le relais s’effectuera au niveau de la station de ski du Gaschney

Ces courses s’adressent à des sportifs initiés et non à des randonneurs. Elles se déroulent en semi-autonomie sur des parcours balisés. Les participants doivent donc être entraînés au terrain montagneux et familiarisés avec les imprévus qui peuvent survenir en montagne. EUR.

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-05

Parc de la Fecht

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est info@trailbhorizon.com

