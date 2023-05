LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA : ALADDIN, 14 août 2023, Munster.

Munster,Moselle

Dans le cadre de l’édition 2023 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes, vous proposent le film ALADDIN pour une diffusion en plein air à la tombée de la nuit (séance maintenue à l’abri en cas de mauvais temps).

SYNOPSIS

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…. Tout public

Lundi 2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 . 0 EUR.

Munster 57670 Moselle Grand Est



As part of the 2023 edition of the SAULNOIS FAIT SON CINEMA, the Commuanuté de Communes du Saulnois, in partnership with the Communes, are offering you the film ALADDIN for an open-air screening at nightfall (session held in the shelter in case of bad weather).

SYNOPSIS

When a charming street boy named Aladdin tries to conquer the heart of the beautiful, enigmatic and fiery princess Jasmine, he appeals to the almighty Genie, the only one who can allow him to fulfill three wishes, including that of becoming Prince Ali to better access the palace?

En el marco de la edición 2023 del SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanauté de Communes du Saulnois, en colaboración con los municipios, les propone la película ALADDIN para una proyección al aire libre al anochecer (la proyección se realizará a cubierto en caso de mal tiempo).

SINOPSIS

Cuando un encantador niño de la calle llamado Aladino quiere conquistar el corazón de la bella, enigmática y fogosa princesa Jazmín, recurre al todopoderoso Genio, el único que puede permitirle cumplir tres deseos, entre ellos el de convertirse en el príncipe Alí para acceder mejor al palacio..

Im Rahmen der Ausgabe 2023 von SAULNOIS FAIT SON CINEMA bietet Ihnen die Gemeinde Saulnois in Partnerschaft mit der Gemeinde den Film ALADDIN für eine Freiluftvorführung bei Einbruch der Dunkelheit an (bei schlechtem Wetter wird die Vorführung im Schutzraum fortgesetzt).

SYNOPSIS

Als ein charmanter Straßenjunge namens Aladdin das Herz der schönen, rätselhaften und temperamentvollen Prinzessin Jasmin erobern will, wendet er sich an den allmächtigen Dschinni, den einzigen, der ihm drei Wünsche erfüllen kann

Mise à jour le 2023-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS