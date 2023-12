La Vallée en raquettes ! Munster, 23 décembre 2023, Munster.

Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 08:00:00

fin : 2024-03-10 20:00:00

Cet hiver, chaussez les raquettes et laissez-vous guider à travers nos montagnes. Emerveillez-vous des beautés naturelles de notre environnement et apprenez, grâce à nos accompagnateurs en montagne, tous professionnels diplômés d’Etat, à vivre la montagne en hiver..

EUR.

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster