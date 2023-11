Noël dans la Grand’Rue Munster, 16 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Animations de Noël dans les commerces du centre-ville. La Grand’Rue sera piétonne..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Christmas animations in the shops of the city centre. The Grand’Rue will be pedestrian.

Animaciones navideñas en las tiendas del centro de la ciudad. La Grand’Rue será peatonal.

Weihnachtsanimationen in den Geschäften des Stadtzentrums. Die Grand’Rue wird zur Fußgängerzone.

