Exposition de crèches anciennes et actuelles Munster, 25 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Découvrez 27 crèches artisanales, traditionnelles ou très contemporaines réparties dans le chœur et la nef. Le « Cantique de Zacharie » voisine avec l’étable, des crèches du Pérou, de Madagascar, d’Écosse, une crèche… abri bus, une autre marcaire, un ange majestueux..

2023-11-25 fin : 2024-01-21 18:00:00. EUR.

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Discover 27 handcrafted, traditional or very contemporary cribs spread throughout the choir and the nave. The « Song of Zechariah » next to the stable, cribs from Peru, Madagascar, Scotland, a crib… bus shelter, another marcaire, a majestic angel.

Descubra 27 catres artesanales, tradicionales o muy contemporáneos, repartidos por el coro y la nave. La « Canción de Zacarías » está junto al establo, catres de Perú, Madagascar, Escocia, una marquesina de autobús, otro marcaire, un ángel majestuoso.

Entdecken Sie 27 handgefertigte, traditionelle oder sehr zeitgenössische Krippen, die im Chor und im Kirchenschiff verteilt sind. Der « Lobgesang des Zacharias » steht neben dem Stall, Krippen aus Peru, Madagaskar, Schottland, eine Krippe… Buswartehäuschen, eine andere aus dem Markusviertel, ein majestätischer Engel.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster