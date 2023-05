Club Vosgien : Le sentier du dragon à Turckheim Place du marché, 5 novembre 2023, .

Très belles vues sur le vignoble du Brandt aux chatoyantes couleurs automnales, qui a donné naissance à la légende du dragon dont vous apercevrez la grotte..

2023-11-05 à ; fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

Place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Beautiful views of the Brandt vineyard with its shimmering autumn colors, which gave birth to the legend of the dragon whose cave you will see.

Hermosas vistas del viñedo Brandt, con sus resplandecientes colores otoñales, que dieron origen a la leyenda del dragón cuya cueva verá.

Sehr schöne Aussicht auf den Weinberg Brandt mit seinen schillernden Herbstfarben, der die Legende vom Drachen, dessen Höhle Sie erblicken werden, hervorgebracht hat.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster