Club Vosgien : Rochesson place du marché, 29 octobre 2023, Munster.

Une grande randonnée en forêt avec de beaux points de vue par Menaurupt, la chambre du Loup, Moyemont, le chalet du haut de la Charme, le balcon de la Hazelle et Sapois..

2023-10-29 à ; fin : 2023-10-29 17:00:00. EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



A great hike in the forest with beautiful viewpoints through Menaurupt, the Loup room, Moyemont, the chalet of the Charme, the Hazelle balcony and Sapois.

Un largo paseo por el bosque con hermosas vistas a través de Menaurupt, la chambre du Loup, Moyemont, el chalet en la parte superior de la Charme, el balcón de la Hazelle y Sapois.

Eine große Wanderung durch den Wald mit schönen Aussichtspunkten über Menaurupt, la chambre du Loup, Moyemont, le chalet du haut de la Charme, le balcon de la Hazelle und Sapois.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster