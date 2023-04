Concert spectacle du Chœur d’Hommes de Griesbach au Val 1 place de la Tuilerie, 12 octobre 2023, Munster.

Première partie ensemble du chœur d’hommes composé de 25 choristes chant a capella traditionnel.

Deuxième partie, musique, danse, chants par pupitres en duo, par quatuor accompagné également par des femmes..

2023-10-12 à ; fin : 2023-10-12 23:00:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



First part, the men’s choir composed of 25 choristers singing traditional a capella.

Second part, music, dance, singing by duet, by quartet also accompanied by women.

Primera parte: conjunto coral masculino compuesto por 25 cantantes, canto tradicional a capella.

Segunda parte, música, danza, canto por dúos, por cuarteto acompañado también por mujeres.

Erster Teil: Ensemble des Männerchors mit 25 Sängern, die traditionellen A-cappella-Gesang singen.

Zweiter Teil: Musik, Tanz, Gesang nach Notenständern im Duett, im Quartett, das auch von Frauen begleitet wird.

