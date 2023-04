Club Vosgien : Autour du Petit Ballon place du marché, 12 octobre 2023, Munster.

Avec une incursion dans la Vallée du Florival et des points de vues magnifiques jusqu’à la plaine d’Alsace..

2023-10-12 à ; fin : 2023-10-12 16:00:00. 0 EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



With an incursion into the Florival Valley and magnificent views as far as the Alsace plain.

Con una incursión en el valle de Florival y magníficas vistas hasta la llanura alsaciana.

Mit einem Abstecher in das Florival-Tal und herrlichen Ausblicken bis hin zur elsässischen Ebene.

