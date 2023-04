Club Vosgien : Croix de Wihr et Petit Hohnack Place du marché, 24 septembre 2023, Munster.

Randonnée sur les hauteurs de Wihr-au-Val par la Croix de Wihr, témoin tragique de la grande guerre, vers des rochers sauvages et leurs cupules, des châteaux moyenâgeux..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Hike on the heights of Wihr-au-Val by the Cross of Wihr, tragic witness of the Great War, towards wild rocks and their cupules, medieval castles.

Camine por las alturas de Wihr-au-Val junto a la Croix de Wihr, trágico testigo de la Gran Guerra, hacia rocas salvajes y sus cúpulas, castillos medievales.

Wanderung auf den Anhöhen von Wihr-au-Val über das Kreuz von Wihr, tragischer Zeuge des großen Krieges, zu wilden Felsen mit ihren Kelchen und mittelalterlichen Schlössern.

