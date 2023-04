Club Vosgien : Le sentier des Muletiers à Fréland Place du Marché, 7 septembre 2023, Munster.

Sentier utilisé au 15e et 16e siècle pour acheminer le minerai depuis Sainte-Maire-aux-Mines vers Fréland aux fins d’y être fondu..

2023-09-07 à ; fin : 2023-09-07 16:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Path used in the 15th and 16th century to transport ore from Sainte-Maire-aux-Mines to Fréland to be smelted.

Camino utilizado en los siglos XV y XVI para transportar mineral de Sainte-Maire-aux-Mines a Fréland para su fundición.

Jahrhundert genutzt, um Erz von Sainte-Maire-aux-Mines nach Fréland zu transportieren, um dort geschmolzen zu werden.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster