Club Vosgien : L’ancienne voie marchande vers le Valtin place du marché, 3 septembre 2023, Munster.

Quand la route de la Schlucht n’existait pas, les habitants de Munster utilisaient déjà des sentiers qui deviendront bien plus tard les itinéraires du Club Vosgien..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 16:00:00.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



When the Schlucht road did not exist, the inhabitants of Munster were already using the paths that would later become the routes of the Club Vosgien.

Cuando la carretera de Schlucht no existía, los habitantes de Munster ya utilizaban los caminos que más tarde se convertirían en las rutas del Club Vosgien.

Als es die Route de la Schlucht noch nicht gab, nutzten die Einwohner von Munster bereits Pfade, die viel später zu den Routen des Vogesenclubs werden sollten.

