Club Vosgien : Le sentier du vignoble Place du Marché, 29 août 2023, Munster.

Jolie randonnée à flanc de coteau dans les vignes, puis en forêt, par un chemin bordé de petits oratoires..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 17:30:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Nice hike on the hillside in the vineyards, then in the forest, by a path lined with small oratories.

Bonito paseo por la ladera de los viñedos, luego por el bosque, a lo largo de un sendero bordeado de pequeños oratorios.

Schöne Wanderung am Hang durch die Weinberge und dann durch den Wald auf einem Weg, der von kleinen Oratorien gesäumt ist.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster