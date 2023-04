Club Vosgien : Marche douce aux Trois épis place du marché, 27 août 2023, Munster.

Cette balade facile nous conduira à la statue du Galtz avec une splendide vue sur la plaine d’Alsace et au chalet Meierhof du Club Vosgien de Turckheim par un parcours ombragé..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



This easy walk will lead us to the statue of Galtz with a splendid view on the plain of Alsace and to the chalet Meierhof of the Club Vosgien of Turckheim by a shaded course.

Este fácil paseo nos llevará a la estatua de Galtz con una espléndida vista de la llanura alsaciana y al chalet Meierhof del Club Vosgien de Turckheim por una sombreada ruta.

Diese leichte Wanderung führt uns über einen schattigen Weg zur Galtz-Statue mit einer herrlichen Aussicht auf die elsässische Ebene und zum Chalet Meierhof des Vogesenclubs Turckheim.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster