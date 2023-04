Club Vosgien : Du Lac d’Alfed au Ballon d’Alsace place du marché, 27 août 2023, Munster.

Une randonnée alternant points hauts, points de vue sur rochers, forêts profondes, clairières, cascades et barrage, nous amènera au Ballon d’Alsace..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



A hike alternating high points, viewpoints on rocks, deep forests, clearings, waterfalls and dam, will lead us to the Ballon d’Alsace.

Una caminata que alterna puntos elevados, miradores rocosos, bosques profundos, claros, cascadas y embalses nos llevará hasta el Ballon d’Alsace.

Eine Wanderung, bei der sich Hochpunkte, Aussichtspunkte auf Felsen, tiefe Wälder, Lichtungen, Wasserfälle und ein Staudamm abwechseln, führt uns zum Ballon d’Alsace.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster