Club Vosgien : Randonnée historique entre guerre et paix place du marché, 22 août 2023, Munster.

Cette randonnée parmi les vestiges de la grande guerre à Hohrodberg et au Linge nous permettra d’évoquer la vie locale du quotidien confrontée aux remous de l’Histoire, et l’impact de l’homme sur les paysages magnifiques traversés..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 17:00:00. EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



This hike among the vestiges of the Great War in Hohrodberg and Linge will allow us to evoke the local daily life confronted with the turmoil of History, and the impact of man on the magnificent landscapes crossed.

Esta excursión entre los restos de la Gran Guerra en Hohrodberg y Linge nos permitirá evocar la vida cotidiana local enfrentada a los avatares de la Historia, y el impacto del hombre en los magníficos paisajes atravesados.

Diese Wanderung zu den Überresten des Großen Krieges in Hohrodberg und Le Linge ermöglicht es uns, über das alltägliche Leben vor Ort zu sprechen, das mit den Wirren der Geschichte konfrontiert wird, und über den Einfluss des Menschen auf die wunderschönen Landschaften, die wir durchqueren.

