Les trésors cachés du Petit Ballon Munster, 3 juillet 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Découvrez un aperçu de la Vallée de Munster lors d’une randonnée guidée au Petit Ballon. Au passage, apprenez-en plus sur l’histoire, la géologie, la faune et la flore !.

2023-07-03 fin : 2023-07-03 16:00:00.

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Discover the Munster Valley during a guided hike at the Petit Ballon. Along the way, learn more about the history, geology, fauna and flora!

Obtenga una visión general del valle de Munster en una excursión guiada al Petit Ballon. Por el camino, aprenda más sobre la historia, la geología, la fauna y la flora

Erhalten Sie bei einer geführten Wanderung zum Petit Ballon einen Einblick in das Munstertal. Erfahren Sie nebenbei mehr über die Geschichte, Geologie, Fauna und Flora!

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster