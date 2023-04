Fête de la musique Centre ville, 24 juin 2023, Munster.

Avec la participation de nombreuses associations musicales de la vallée. Scène ouverte pour les groupes locaux. La radio Azur FM animera une scène et une émission diffusée en direct sur les ondes entre 17h à 19h. Buvette et petite restauration sur place..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 23:59:00. 0 EUR.

Centre ville

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



With the participation of many musical associations in the valley. Open stage for local groups. Radio Azur FM will host a stage and a live broadcast on the air between 5pm and 7pm. Refreshments and snacks on site.

Con la participación de numerosas asociaciones musicales del valle. Escenario abierto a los grupos locales. La emisora de radio Azur FM acogerá un escenario y una emisión en directo entre las 17.00 y las 19.00 horas. Refrescos y tentempiés in situ.

Mit der Teilnahme zahlreicher Musikvereine aus dem Tal. Offene Bühne für lokale Bands. Der Radiosender Azur FM wird eine Bühne bespielen und eine Sendung live im Radio übertragen, die zwischen 17 und 19 Uhr ausgestrahlt wird. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-01-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster