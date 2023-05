Visite du « Jardin d’Amira », un petit paradis de biodiversité Promenade du Dubach, 1 juin 2023, .

Visite d’un jardin original et plein de charme, à deux pas du centre de Munster, : verger, basse-cour, potager en permaculture, mare, serre, tonnelle, puits,… Présentation de la maison autonome en paille et partage du verre de l’amitié dans la « datcha »..

2023-06-01 à ; fin : 2023-07-06 19:00:00.

Promenade du Dubach

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Visit of an original and charming garden, close to the center of Munster : orchard, farmyard, permaculture vegetable garden, pond, greenhouse, arbour, well,… Presentation of the autonomous straw house and sharing of the glass of friendship in the « datcha ».

Visita de un jardín original y encantador, cerca del centro de Munster : huerto, corral, huerto de permacultura, estanque, invernadero, cenador, pozo… Presentación de la casa de paja autónoma y reparto de la copa de la amistad en la « datcha ».

Besuch eines originellen und charmanten Gartens in der Nähe des Zentrums von Munster: Obstgarten, Hinterhof, Gemüsegarten in Permakultur, Teich, Gewächshaus, Laube, Brunnen,… Vorstellung des autonomen Hauses aus Stroh und Austausch eines Glases der Freundschaft in der « Datscha ».

