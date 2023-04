Spectacle autour du violon 1 Cour de l’Abbaye, 31 mai 2023, Munster.

Venez assister à l’audition des élèves de violon de l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster..

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 16:30:00. EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Come to the audition of the violin students of the Music and Dance School of the Valley of Munster.

Ven a la audición de los alumnos de violín de la Escuela de Música y Danza del Valle de Munster.

Besuchen Sie das Vorspiel der Geigenschüler der Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster (Musik- und Tanzschule des Münstertals).

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster