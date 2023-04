Balades botaniques avec Caroline, 29 avril 2023, Munster.

Caroline vous propose de découvrir un large panel de plantes le temps d’une jolie promenade. Un vrai trésor sous nos pieds ! Une balade sans difficulté. Sur réservation, places limitées..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 17:30:00.

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Caroline offers you to discover a large panel of plants during a nice walk. A real treasure under our feet! A walk without difficulty. On reservation, limited places.

Caroline le invita a descubrir una gran variedad de plantas durante un agradable paseo. ¡Un verdadero tesoro bajo nuestros pies! Un paseo sin dificultad. Reserva obligatoria, las plazas son limitadas.

Caroline lädt Sie ein, auf einem schönen Spaziergang eine breite Palette von Pflanzen zu entdecken. Ein wahrer Schatz unter unseren Füßen! Ein Spaziergang ohne Schwierigkeiten. Mit Reservierung, begrenzte Plätze.

