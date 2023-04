Spectacle – Conte : Sur la ligne d’arrivée 1 Cour de l’Abbaye, 22 avril 2023, Munster.

Pour gagner une course de langage, des concurrents s’entraînent jour et nuit ! Qui va gagner ?.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 16:30:00. EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



To win a language race, competitors train day and night! Who will win?

Para ganar una carrera de idiomas, los competidores se entrenan día y noche ¿Quién ganará?

Um ein Sprachrennen zu gewinnen, trainieren die Teilnehmer Tag und Nacht! Wer wird gewinnen?

