Concert ‘Super Ego en duo !’ 1 Cour de l’Abbaye, 15 avril 2023, Munster.

Ego le cachalot revient en Super héros avec une cape, un masque et un slip pour voler à notre secours !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:20:00. EUR.

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Ego the sperm whale comes back as a superhero with a cape, a mask and a slip to fly to our rescue!

Ego, el cachalote, vuelve como un superhéroe con capa, máscara y ropa interior para venir a rescatarnos

Ego der Pottwal kehrt als Superheld mit Umhang, Maske und Unterhose zurück, um zu unserer Rettung zu fliegen!

