Club Vosgien Le Rothenbachkopf Munster, jeudi 8 août 2024.

Club Vosgien Le Rothenbachkopf Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 14:00:00

fin : 2024-08-08 18:00:00

3 heures de marche, 6 km, 200 m de dénivelé, facile (2/5).

Jeudi 8 août 2024, Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au ROTHENBACHKOPF.

Ce sommet est surnommé « le Cervin des Vosges » à cause de sa forme dyssymétrique Abrupt côté alsacien et en pente plus douce côté Vosgien. Points de vues époustouflants sur la Vallée de Munster et sur le versant vosgien.

Départ à 14 heures de la place du marché à Munster en covoiturage.

Guide Frédéric LUNG.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est jacques.boulanger3@wanadoo.fr



