Club Vosgien : Entre guerre et paix Munster, mardi 6 août 2024.

Début : 2024-08-06 09:00:00

fin : 2024-08-06 16:00:00

Cette randonnée parmi les vestiges de la grande guerre à Hohrodberg et au Linge nous permettra d’évoquer la vie locale du quotidien confrontée aux remous de l’Histoire, et l’impact de l’homme sur les paysages magnifiques traversés.

Organisée par le Club Vosgien de la Vallée de Munster, cette randonnée parmi les vestiges de la grande guerre à Hohrodberg et au Linge nous permettra d’évoquer la vie locale du quotidien confrontée aux remous de l’Histoire, et l’impact de l’homme sur les paysages magnifiques traversés.

Départ à 9 h en covoiturage de la place du marché à Munster, repas tiré du sac.

5 h 30 de marche, 14 km, 530 m de dénivelé (2/5). Guide Jean-Marc PAULI.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est jacques.boulanger3@wanadoo.fr



