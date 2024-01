Club Vosgien : Wegscheid – Belacker Munster, dimanche 23 juin 2024.

Club Vosgien : Wegscheid – Belacker Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 08:30:00

fin : 2024-06-23 17:00:00

5 h 30 de marche, 14 km, 690 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers WEGSCHEID et BELACKER, dans la réserve naturelle de la forêt des volcans, rochers remarquables et belvédères avec de superbes points de vue sur les vallées de Thann et de Masevaux..

Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac.

5 h 30 de marche, 14 km, 690 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Christian BROBECKER.

EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est jacques.boulanger3@wanadoo.fr



L’événement Club Vosgien : Wegscheid – Belacker Munster a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster