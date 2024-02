MUNNEZZA – iel / queer / amour Galerie ephémère de la Ville de Montreuil Montreuil, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

« Munnezza » est le terme napolitain qui désigne

les déchets mais aussi les Hommes méprisés par

les préjugés. Ce mépris se retrouve dans l’Art en

censurant les artistes et les œuvres. Munnezza

interroge les visiteurs sur la fragilité humaine et la

marginalisation en exposant la beauté singulière

des personnes LGBTQIA+.

Les artistes de Munnezza articulent le queer aux enjeux écologiques en établissant une critique du système capitaliste et hétéronormatif qui exploite la nature et oppresse les personnes considérées comme « contre natures », ne correspondant pas aux normes de genre et de sexualité. Loin d’être un non-lieu,

Munnezza évoque la capacité d’entrevoir un autre monde, hors des normes. Une conscience politique de soi à travers un jeu sur l’ordre dominant permet de construire sa propre subjectivité par l’intermédiaire du travail plastique.

ARTISTES EXPOSÉ·E·S :

Helio Volana · Sacha Golemanas · Vahab Bandari

Nikita Erphene · Paolo Valerio · Fabio Schiattarella

Commissariat d’exposition : Francesca Grisanti

Avec le soutien du Pôle Culture du Centre lgbtqi+ de Paris Ile de France.

Expo gratuite mercredi à samedi de 14h à 19h. VERNISSAGE 9 mars à 17h.

Galerie ephémère de la Ville de Montreuil 1 rue Kleber 93100

Contact :

@pôleculturecentrelgbt