MUNIR HOSSN & ELAS « BRINGING THE SPRING » BAISER SALE, 25 février 2023, PARIS.

MUNIR HOSSN & ELAS « BRINGING THE SPRING » BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 21:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Munir Hossn basse, Clelya Abraham piano, Mariana Pilatos violon, Syrielle Guignard percus, Naile Sosa batterie « Vientre est un album fait pour rendre hommage et célébrer chaque femme de la planète. Cet être divin qui non seulement donne naissance mais nous donne la première touche de cette chose que nous appelons habituellement l’amour. », Munir Hossn Il est aujourd’hui l’un des représentants les plus importants de la musique brésilienne dans le monde, et a collaboré, produit, partagé des projets avec des artistes aussi divers que Hermeto Pascoal, Gilberto Gil,Quincy Jones et The Global Gumbo All Stars feat. Alfredo Rodriguez, Joe Zawinul Syndicate, Didier Lockwood, Ibrahim Maalouf, Jacob Collier… Munir Hossn se produira avec l’ensemble Elas, constitué de quatre musiciennes, dont la plupart ont pris part à l’enregistrement de son dernier album : la pianiste française Clélya Abraham, la violoniste brésilienne Mariana Pilatos, la batteuse cubaine Naile Sosa et la percussionniste réunionnais Syrielle Guignard. Bienvenue dans l’univers de l’homme-orchestre du Brésil aux morceaux variés inspirés de racines libanaises, angolaises, italiennes, indiennes et brésilienne !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

