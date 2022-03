Municipale + rencontre avec l’acteur du film Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort EUR 7.4 12 Jeudi 31 mars à 20h15 : MUNICIPALE de Thomas Paulot suivi d’une rencontre avec l’acteur du film Laurent Papot au cinéma Pathé Belfort ! France | 2021 | 1h49 | Documentaire

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son maire quand un individu inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique. —

Tarifs :

– Carte Art & Essai : 7€40

– Plein tarif : 12€ (billetterie Pathé)

