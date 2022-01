MÜNGER-TABARINI AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

MÜNGER-TABARINI AMR / Sud des Alpes, 23 janvier 2022, Genève. MÜNGER-TABARINI

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 23 janvier à 20:30

Philippe Münger est le meilleur ami de tous les musiciens de la ville à qui il dispense sans compter des trésors de bienfaits et d’amour. Rappelez-vous en messieurs-dames! Le contraire d’un commerçant donc. L’oreille fine qui fait tout à la feuille. Bien que plus jeune que moi, quand je joue avec lui, il me rappelle mon papa et il n’est pas rare que j’en ai la larme à l’œil. Mais tout à une fin y compris la vie. Je vous remercie. Claude Tabarini, darbuka Philippe Münger, piano

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T20:30:00 2022-01-23T22:00:00

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/