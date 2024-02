Mune | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, samedi 17 février 2024.

Mune | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

MUNE en concert, le 17 février 2024, au P200, à 20h, pour son premier concert de 2024.

À la croisée de la pop folk indépendante et de la nouvelle chanson française, son univers sensible et intrigant évoque l’atmosphère nocturne d’artistes comme Agnès Obel, Jeanne Added, David Lynch. Auteur, compositeur, interprète, il a réalisé près de 400 concerts à travers la France avec ses projets précédents. En première partie, le collectif “Indigents” et leur spectacle de danse Disparaître, enfin”.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie info@lautre-lieu.fr

