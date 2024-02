Mundovox Chants Voyageurs Amboise, samedi 16 mars 2024.

Mundovox Chants Voyageurs Amboise Indre-et-Loire

Dimanche 15 octobre à 16h, venez découvrir un ensemble talentueux, dynamique et joyeux, le Choeur Mundovox (chants et danses du monde), accompagné d’instrumentistes (accordéon, guitare, percussions), pour un concert dans un lieu magnifique, une grange nichée dans un parc, au profit de deux belles associations.

Ils auront un noble objectif, celui de soutenir la scolarisation d’enfants en Afghanistan et au Cambodge, avec l’aide de deux associations ayant fait leurs preuves Darah (www.afghanistan.org) et PSE (www.pse.ong). 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

12 Rue du Vau de Bonnin

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mundovox.resa@gmail.com

