Corinne Drai et Bruno Caviglia Mundart Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Corinne Drai et Bruno Caviglia ♫♫♫ Vendredi 26 janvier, 20h00 Mundart Entrée libre

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

Un duo de charme, où la voix de Corinne Drai et la guitare de Bruno Caviglia nous font voyager en musique à travers les grands standards de Jazz et les incontournables de la pop et du Brésil…

