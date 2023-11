Les 2C Mundart Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Les 2C Vendredi 1 décembre, 20h00 Mundart Entrée libre

Les 2C, duo de voix composé de Catherine Nanoglou et Cécile Troisi (flûte et voix), interprétera durant votre repas, les plus belles chansons de jazz et bossa nova. Ella Fitzgerald, Doris day, Nina Simone, Joao Gilberto, Louis Amstrong …

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00