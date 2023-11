Fafa Carioca Mundart Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Fafa Carioca Mundart Marseille, 24 novembre 2023, Marseille. Fafa Carioca Vendredi 24 novembre, 20h00 Mundart Entrée libre Un duo complice qui nous offre chaque fois un véritable voyage musical du Nord au Sud du Brésil. De reprises revisitées de quelques uns des plus grands compositeurs de la musique brésilienne, en compositions personnelles, une interprétation loin des clichés, tantôt en douceur, tantôt avec énergie, toujours vraie, d’un répertoire riche en couleurs entre bossa nova, samba…..

_____________________________________________________________

