Fan et Tiffany Mundart Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Fan et Tiffany Mundart Marseille, 17 novembre 2023, Marseille. Fan et Tiffany Vendredi 17 novembre, 20h00 Mundart Fan et Tiffany se rencontrent dans la classe de Jazz du Conservatoire de Marseille, où elles tissent rapidement une amitié liée au plaisir de jouer ensemble. Elles décident donc de monter ce projet, en duo, afin d’explorer et de s’approprier leurs morceaux préférés du répertoire jazz. La voix de Tiffany, douce et chaleureuse, se mêle au jeu de Fan, subtil et moderne. Laissez-vous emporter par de belles interprétations de grands classiques, ainsi que par la découverte de morceaux inédits !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Mundart Marseille latitude longitude 43.303087;5.369629

Mundart Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/