Cécile Troisi Project Vendredi 10 novembre, 20h00 Mundart

Cécile Troisi, flûte et voix et Joachim Santiago à la guitare.

Entre manouche, boléro et musiques du monde, une soirée à l’ambiance latine et variée.

Django Reinhart, Luis Miguel, Luz Casal, Michel Legrand, Piaf et bien d’autres..

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

