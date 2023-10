Nogabe Randriaharimalala Mundart Marseille, 27 octobre 2023, Marseille.

Nogabe Randriaharimalala Vendredi 27 octobre, 20h00 Mundart Entrée libre

Auteur, compositeur, interprète malgache. En 1990, départ pour Hong-Kong où tout va réellement commencer pour l’artiste. Il crée son propre groupe et enregistre les albums Nogabe en 1993 et Politics,Power and Glory en 1994.

Il enchaine sur son troisième album enregistré à Londres, Third World Gentleman. Onze musiciens l’entourent, dont Trevor Murrell, batteur de George Michael, Claude Deppa, trompettiste de Myriam Makeba et Hugh Masekela, ou encore Sam Djengué, bassiste de Manu Dibango. Son quatrième album Afatra sort à Beijing en 2006, dans un style très différent des albums précédents, plus acoustique, plus authentique. Ses textes révèlent un artiste engagé, inquiet de ce que Madagascar est devenu, l’un des pays les plus pauvres du monde dirigé par des politiciens corrompus. découvrir sa musique à la fois douce et rythmée, son « finger picking » qui ne ressemble à aucun autre et sa voix chaude et puissante. Nogabe vit à Marseille depuis 2 ans et vient d’enregistrer son cinquième album Simba Madagasikara à Tana.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00