Surfin' K Mundart Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

Surfin' K Vendredi 20 octobre, 20h00 Mundart Entrée libre

Prenez une bonne base de rock’n’roll des années 50 un soupçon de jazz des années 30, quelques épices de calypso, mélangez les à deux talentueux musiciens, mixez le tout, voilà la recette d’une soirée qui s’annonce festive et conviviale.

Pensez à réserver!

https://youtu.be/PiO2NJwRUOs?si=JV8AG1oMdoaGmEsa

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

