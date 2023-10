Cet évènement est passé Birds and Wolves Mundart Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Birds and Wolves Mundart Marseille, 13 octobre 2023, Marseille. Birds and Wolves Vendredi 13 octobre, 19h30 Mundart Entrée libre Venez célébrer ce vendredi 13 avec nous !

Pour mettre un point final à l’exposition de Morgane Placet In Memorium (dédicace à ses projets artistiques non retenus), Birds and Wolves vous emmènera sur les routes d’un folk-jazz de compositions originales par Anouk Aïata.

Un groupe à ne pas manquer pour une exposition de travaux exceptionnels. exposition : www.morganeplacet.com @mozgane

concert : Anouk Aïata – voix, guitare • Dylan Ritter – pedal steel guitar • Valentin Stepanoff – guitare • Morgane Placet – violon, piano, flûte, stylophone • Ben – basse

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

