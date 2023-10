Corinne Drai Duo Mundart Marseille, 6 octobre 2023, Marseille.

Corinne Drai Duo Vendredi 6 octobre, 20h00 Mundart Entrée libre

Duo de charme ou se mêlent des accents de pur jazz mélangés à la modernité de la pop music, en passant par le Brésil…. avec deux artistes qui ont accompagné les plus grands, Bruno Caviglia à la guitare et Corinne Drai au chant.

Energie, douceur, swing et passion se confondent pour ravir le cœur et l’âme…. Entrée libre, 20h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00