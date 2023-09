Duo « A la Django » Mundart Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Duo « A la Django » Vendredi 29 septembre, 20h00 Mundart Entrée libre

Pour ce concert deux guitaristes Christophe et Mathieu du collectif swing du sud et passionnés de swing manouche des années 30/40 à la Django Reinhardt, se réunissent pour un duo intimiste.

Au programme, valses , boléro et standards jazz au rdv dans la pure tradition du swing gitan..

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

