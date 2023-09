Cyril Gump Mundart Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Cyril Gump Mundart Marseille, 22 septembre 2023, Marseille. Cyril Gump Vendredi 22 septembre, 20h30 Mundart Entrée libre Accompagné de sa guitare électrique ou acoustique mais toujours de son looper, Cyril Gump puise dans les répertoires Blues et Folk anglo-saxons sa culture musicale. Lorsqu’il ne joue pas ses propres compositions, Muddy Waters, J.J Cale, Bob Dylan, Ben Harper ou encore Bruce Springsteen sont des artistes qui composent son répertoire de covers.

entrée libre, ouverture 19h30, concert 20h/20h30

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T23:30:00+02:00

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Mundart Marseille latitude longitude 43.303087;5.369629

Mundart Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/