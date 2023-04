Fafa Carioca Mundart Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Fafa Carioca Mundart, 28 avril 2023, Marseille. Fafa Carioca Vendredi 28 avril, 20h00 Mundart Voilà 20 ans nous que ce duo nous fait voyager, de reprises en compositions, au son de la Bossa, des Samba, de la Musique brésilienne populaire ou encore de la musique Nordestine du Brésil. Tantôt en douceur, tantôt avec énergie, toujours vraie! Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:00:00+02:00

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Mundart Marseille

Mundart Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Fafa Carioca Mundart 2023-04-28 was last modified: by Fafa Carioca Mundart Mundart 28 avril 2023 marseille Mundart Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône